Napoli-Roma: formazioni ufficiali e ultimissime. Gioca Zielinski, out Hamsik

Il Napoli contro la Roma per continuare nel sogno scudetto. Giallorossi reduci da due sconfitte consecutive contro Shakhtar e Milan

Il Napoli contro la Roma al San Paolo alle 20:45 in un vero e proprio test scudetto per gli uomini di Maurizio Sarri contro i giallorossi di Eusebio Di Francesco che sono reduci da due sconfitte consecutive, una in Champions contro la Shakthar e l’altra in campionato in casa contro il Milan di Gattuso per 0-2.

Nel Napoli l’unico dubbio è legato alle condizioni fisiche di Marek Hamsik, colpito giovedì da una forma influenzale e non certo di scendere in campo dal primo minuto di gioco. Per il resto solita formazione dei titolarissimi che sono quelli che di qui a fine campionato danno maggiori garanzie a Sarri. Unica novità rilevante di giornata, la presenza tra i convocati di Arkadiusz Milik dopo 5 mesi di stop a causa dell’intervento per la ricostruzione del legamento crociato lesionato nella gara di campionato dell’andata contro la Spal.

Nella Roma di Eusebio Di Francesco, viene data fiducia a Dzeko che non è reduce da un periodo brillantissimo ma è sempre un bruttissimo cliente da affrontare per qualsiasi difesa. Gli esterni offensivi a supporto dovrebbero essere Under a destra ed El Shaarawy a sinistra che dovrebbe essere preferito a Perotti che dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo torna anche De Rossi mentre Nainggolan dovrebbe sconfiggere il dolore al dente che lo ha colpito in settimana dopo la brutta gomitata di Kessie in Roma-Milan.

La gara, che vedrà sugli spalti del San Paolo circa 40.000 spettatori con il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel Lazio, sarà diretta dal sig. Massa di Imperia che sarà coadiuvato dai guardalinee Meli e Tegoni mentre il quarto uomo sarà il sig. Pairetto. Al VAR ci sarà Fabbri che sarà assistito da Ranghetti.

Alle 20:45, al fischio d’inizio del sig. Massa, al San Paolo la temperatura sarà di 15 gradi con cielo poco nuvoloso e possibili deboli rovesci di pioggia. Il vento soffierà alla velocità di 17 km/h mentre il tasso di umidità sarà del 69%.

Di seguito le formazioni ufficiali con cui Napoli e Roma scenderanno in campo alle 20:45:

NAPOLI (4-3-3) : Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Allenatore: sig. Maurizio Sarri

ROMA (4-3-3) : Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Under, Dzeko, Perotti.

Allenatore: sig. Eusebio Di Francesco