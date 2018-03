Raiola: “Fossi nel Napoli prenderei Balotelli. Per Mario sarebbe la piazza ideale”

Mino Raiola, procuratore di Mario Balotelli, è intervenuto oggi a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “È ovvio che chi prende Mario Balotelli a parametro zero fa un affare. Se fossi nel Napoli lo prenderei, Mario è uno dei più forti attaccanti in giro. Sarri ha fatto una crescita enorme, per Mario Napoli sarebbe ideale come piazza. Per me Donnarumma non è ancora il miglior portiere al mondo ma lo diventerà. Deve fare le scelte giuste, l’anno prossimo deve trovare un top club a mio avviso. l fatto che il Napoli lotti per lo Scudetto è già importante. Ha una grande chance quest’anno, deve continuare a lavorare come sta facendo ma giocarsela con la Juventus non è facile, loro sono abituati a queste pressioni”.