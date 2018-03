FC Giugliano-C.Frattese: Tigrotti alla ricerca del tris di vittorie

FC Giugliano-C.Frattese si sfidano domani al Vallefuoco di Mugnano per la 24° giornata del campionato di Eccellenza

FC Giugliano-C.Frattese è la sfida che vedrà domani alle ore 15:00 la squadra giuglianese impegnata nella 24° giornata di campionato.

La compagine gialloblù è reduce dalla splendida vittoria ottenuta domenica in trasferta sul difficilissimo campo della Puteolana.

Imponendosi per 2-0 i ragazzi di mister Gargiulo hanno regalato un’enorme gioia ai tifosi, che non erano presenti al “Conte” per ordine del Prefetto.

Con il vecchio “Lupo” in panchina, il Giugliano ha cambiato velocemente marcia, infatti ha raccolto 6 punti in 3 gare.

Dopo la sconfitta all’esordio immeritata contro l’Afragolese, sono giunte le 2 vittorie contro Real Forio e come riportato Puteolana.

Domani altro impegno molto delicato per i Tigrotti, che dovranno affrontare il C.Frattese attualmente 5° in classifica.

La squadra ospite non vince dalla 20° giornata quando ha sconfitto in casa il Real Forio.

Da allora 2 sconfitte e il pareggio della scorsa settimana, che hanno allontanato i play-off vista la distanza dal secondo posto.

All’andata la gara terminò 4-1 per i frattesi, che ribaltarono il vantaggio del Giugliano e quella fu la gara di esordio per Mandragora sulla panchina gialloblù.

La squadra di Frattamaggiore dovrà fare a meno di due pedine fondamentali per lo scacchiere tattico: l’attaccante Spilabotte (squalificato per 8 mesi) e di Costanzo.

Gargiulo invece non dovrebbe avere particolari problemi di formazione avendo recuperato anche il portiere Giuseppe Coppola assente a Pozzuoli.

In questo campionato il Giugliano non ha mai ottenuto 3 vittorie consecutive e questo sarà uno stimolo in più per Castaldo (alla 100° presenza con la maglia giuglianese) e compagni.

Cercare il tris di vittorie sarebbe il modo migliore per ripresentarsi al proprio pubblico, che non vede l’ora di riabbracciare i propri beniamini dopo la forzata assenza di domenica.

Il clima nella piazza giuglianese è diametralmente cambiato rispetto a qualche tempo fa, adesso in città si respira aria di successi ed entusiasmo, ottime armi per terminare al meglio questa stagione e programmare la prossima. #VamosTigrotti

Patrizio Annunziata