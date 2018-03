Chi tra Under e Callejon trascinerà la propria squadra alla vittoria?

Under contro Callejon: è questa la nostra sfida di Napoli-Roma, gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano Serie A TIM. Una sfida interessante, in cui la Roma cercherà la vittoria per uscire dalla crisi mentre il Napoli cercherà i 3 punti per rafforzare il proprio primato in classifica. Adesso entriamo nel dettaglio della sfida Under-Callejon.

Cengiz Under è un calciatore turco di appena vent’anni, che la Roma ha prelevato dal Başakşehir per 13,4 milioni: una cifra che lo ha portato ad essere il trasferimento in uscita più costoso di sempre della storia del campionato turco. È arrivato a Roma per sostituire Salah e può ricoprire tutti i ruoli d’attacco nel 4-3-3 che adopera il tecnico Eusebio Di Francesco. Per i più è un predestinato, è un mancino naturale che può giocare con entrambi i piedi, che può fare la differenza sia in zona gol, che sfornando assist. Under ha una velocità e rapidità di pensiero in grado di disorientare gli avversari, dal momento che non si sa mai se cercherà la giocata personale o cercherà un assist e il compagno. Under ha una buona tecnica di base e può mettere in difficoltà la squadra azzurra con la sua velocità, che lo porta ad essere letale nei contropiede. Nelle ultime gare Under si è messo in mostra a suon di ottime prestazioni e per questo può essere considerato senza dubbio il giocatore più in forma della Roma, nonostante la squadra giallorossa sia in un periodo non positivoo.

José Callejon è un giocatore imprescindibile: sia Sarri che Benitez non hanno mai potuto fare a meno di lui. È un calciatore con un’intelligenza tattica fuori dal comune, che lo porta ad essere l’uomo che dà equilibrio alla squadra. A volte, nel corso di una partita, lo si vede poco, ma lui attacca e difende per 90 minuti senza lasciare intatto alcun filo d’erba dell’out di destra. Attacca la profondità come pochi al mondo e quel taglio a rientrare sul primo palo, prendendo alle spalle la difesa avversaria, e sfruttando l’assist di Insigne, è ormai pura poesia. Gioca sempre sulla linea del fuorigioco ma è bravissimo nel coordinarsi con i compagni della fascia destra: quando uno tra Allan e Hysaj parte, lui resta dietro ad aspettare. Anche se segna meno degli altri compagni d’attacco, il suo apporto alla squadra è sempre fondamentale. Con l’infortunio di Milik, Sarri ha provato a schierare Callejon anche come prima punta in assenza di Mertens, ma il calciatore spagnolo non ha incantato in quella posizione e rende decisamente meglio come esterno destro, ruolo che interpreta come nessun altro in Serie A e pochi in tutta Europa

Sulla carta la sfida tra Under e Callejon ha avuto inizio, vedremo chi tra i due riuscirà a trascinare la propria squadra alla vittoria!