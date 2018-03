Ag. Allan: “Rinnovo? Non credo ci siano problemi. Vedrei bene Pereyra nel Napoli”

A radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Claudio Vagheggi, procuratore di Allan. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Il Napoli meriterebbe di vincere lo scudetto, per il bel gioco che esprime e per qualche favorino in meno ricevuto.

Credo che al Var dovrebbe esserci chi non ha contatti con questo mondo, un super partes che non abbia condizionamenti. Vedere certi episodi fa male al calcio perché a bocce ferme non possono accadere questi errori anche perché si tratta di errori gravi e quando accadono, l’arbitro deve stare fermo 3 mesi.

A Napoli vedrei benissimo Pereyra, ma non so se sarà sul mercato. E’ al Watford, ma credo sia un giocatore da Napoli e potrebbe giocare da centrocampo in su in ogni zona del campo. Al Napoli serve una rosa come la Juventus e quindi avere delle riserve molto vicine ai titolari.

Allan in Nazionale? Si, lo meriterebbe, ma il Brasile ha talmente tanti giocatori che è difficile. Se Allan fosse stato italiano, francese o di un’altra nazionalità indosserebbe già la maglia della Nazionale. Il Napoli ha tanta qualità, è una squadra molto più forte dell’Udinese per cui anche Allan può esprimersi meglio.

Allan non pensa di cambiare squadra, gioca in una delle più forti. Poi è chiaro che anche l’aspetto economico conta, ma il Napoli mi pare sia anche una società competitiva in tal senso.

Rinnovo Allan? Non credo ci siano problemi, so che stanno trattando, ma quando un calciatore è importante non ci sono mai trattative semplici”.