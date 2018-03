Materazzi: “Gli arbitri al Var stanno sbagliando, mi auguro non sia per aiutare la Juve”

A radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Matteo Materazzi. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “La Lazio ha faticato tanto contro il Milan per cui sarà stanca e dovrà fare il massimo l’allenatore per gestire il gruppo contro la Juventus. La Roma è in grossa difficoltà per cui vedo il Napoli favorito mentre il derby di Milano può regalare grandi emozioni perché generalmente la squadra in difficoltà porta a casa i 3 punti. Il Milan ha lavorato tantissimo in estate costruendo una squadra totalmente nuova per cui ciò che mancava all’inizio era l’integrazione dei nuovi e non sono sorpreso del lavoro di Gattuso.

Gli arbitri al Var stanno sbagliando, magari sbagliano meno con la Juve, ma non credo che lo facciano per avvantaggiare la Juve, questo non posso dirlo e mi auguro non sia così”.