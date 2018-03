Jacomuzzi: “I 19 punti di distacco tra Napoli e Roma stanno nel gioco”

A radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto il dirigente Carlo Jacomuzzi. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Il Milan c’è ancora per la corsa in Champions, ma non deve fermarsi al derby. Gattuso ha dimostrato di non avere solo grinta, ma una precisa idea di gioco. Probabilmente Montella ha sbagliato qualcosa e Gattuso è stato bravo a stimolare sotto l’aspetto caratteriale l’orgoglio del Milan. Gattuso è una piacevole sorpresa, ha qualità dentro e fuori dal campo.

La Roma è una squadra particolare che vive di alti e bassi e in questo momento non riesce ad applicare le direttive di Di Francesco. Il Napoli però deve fare attenzione alla Roma che ha calciatori importanti e davanti ad un pubblico come il San Paolo potrebbe esaltarsi. I 19 punti di distacco tra Napoli e Roma stanno nella qualità di gioco degli azzurri che rappresentano la più grande novità in Europa dopo il Manchester City”.