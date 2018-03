Conferenza Di Francesco: “Contro il Napoli non si possono fare sbagli”

Conferenza Di Francesco per presentare la gara di domani sera della sua Roma contro il Napoli capolista al San Paolo

Queste le sue dichiarazioni raccolte da NapoliSoccer.NET: “Domani dovremo cercare di avere lo stesso atteggiamento dell’andata senza però calare di concentrazione.

Contro questo Napoli che è in forma strepitosa sia sul piano fisico che psicologico, non si possono fare sbagli, altrimenti vieni subito punito.

Nainggolan e Pellegrini sono tornati in gruppo; il primo ha ancora dolore al dente e quindi devo valutarlo, mentre per il secondo non ci sono problemi.

Non dovremo avere timore del Napoli, perchè sono convinto che abbiamo i mezzi per fargli del male nonostante la classifica dica il contrario.

El Shaarawy e Defrel sono due calciatori che come tutti prendo in considerazione per la gara, ma va detto che Defrel ha avuto qualche problemino in questi giorni.

Sarri lo conosco dai tempi della C, è un maestro di calcio ed a Napoli è stato bravissimo a dare motivazioni a tutti i calciatori, merita le soddisfazioni che sta raccogliendo.

Abbiamo bisogno di punti per la Champions, quindi non possiamo guardare all’avversario che incontriamo. Fino ad ora negli scontri diretti è andata male, speriamo di invertire la tendenza da domani.

Attualmente alla prima difficoltà in gara ci lasciamo andare, sto lavorando su questo aspetto, i ragazzi non devono crollare sotto l’aspetto mentale per un episodio sfavorevole.

Per me conta la squadra, quindi ogni decisione che prendo è per il bene di tutti. Decido sempre per arrivare al meglio e può capitare che qualcuno resti fuori”.