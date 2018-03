Tare: “Il potere della Juve si avverte, oggi controllano il mercato italiano”

Le parole del DS della Lazio Igli Tare alla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus.

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha rilasciato un’intervista pubblicata oggi da La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul potere bianconero che “si avverte” nel calcio italiano. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di Napolisoccer.NET per i propri lettori.

«Contro di loro ho segnato e vinto una volta sola: 2-0 col Brescia nel 2002, 7′ di recupero, mai visto. Mazzone urlò: “Che è ‘sta robba? e il quarto uomo: “Mi vergogno, ma scrivo i minuti che mi dicono”.

Il potere Juve lo avvertivi, come oggi avverti che hanno i mezzi per controllare il mercato italiano, la loro politica aggressiva sui giovani di prospettiva. Il contrasto politico Lotito-Agnelli è lampante, ma con Paratici zero problemi: neanche per Keita, Milinkovic o de Vrij, che non andrà alla Juve anche se il suo nome è passato sul loro tavolo. Li considero un esempio per mentalità, metodo di lavoro: il meglio del calcio italiano, sì».