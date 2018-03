Probabili formazioni Napoli-Roma: Hamsik in dubbio, Di Francesco ha poche alternative

Probabili formazioni di Napoli-Roma: Sarri aspetta di conoscere le condizioni del capitano Hamsik, Di Francesco può scegliere solo in attacco.

Nelle probabili formazioni di Napoli-Roma c’è un dubbio da risolvere per l’allenatore partenopeo Sarri: Marek Hamsik ieri si è fermato per un attacco influenzale e la presenza dello slovacco negli allenamenti di oggi pomeriggio e di domani mattina sarà un fattore decisivo nella definizione dell’undici titolare che andrà in campo contro i giallorossi. Di Francesco deve gestire la rosa anche in funzione del ritorno di Champions League contro lo Shakhtar che si giocherà martedì 13: probabile che l’undici del San Paolo sarà lo stesso che affronterà la squadra ucraina, mentre il turnover potrebbe esserci venerdì prossimo nella sfida interna col Torino.

Napoli

Sarri procede spedito nel suo cammino, tra allenamenti ormai settimanali e 12 partite che mancano alla fine del campionato. Definire la formazione non sarebbe più un problema al netto di squalifiche e problemi fisici, e proprio uno di questi – l’attacco influenzale per capitan Hamsik – avanza un dubbio per sabato sera. In preallarme Zielinski per sostituire lo slovacco, che però dovrebbe farcela così come Hysaj che già ieri si è allenato regolarmente in gruppo. Attesa per sapere se Milik farà nuovamente parte dei convocati, mentre per Chiriches si userà ancora prudenza.

Roma

Di Francesco vorrebbe uscire da un momento di flessione nei risultati determinato sopratutto dai cali della sua squadra nei secondi tempi delle ultime partite. Ha però scelte obbligate a centrocampo, con Pellegrini che sarà quasi sicuramente indisponibile e Nainggolan in non perfette condizioni fisiche. Possibile una scelta a sorpresa sulla sinistra in attacco dove si giocano una maglia Perotti, El Shaarawy e Defrel, mentre Dzeko e Under sembrano sicuri del posto in squadra. Pochi dubbi in difesa: Florenzi dovrebbe essere preferito a Bruno Peres, mentre il vero ballottaggio, determinato dalla scelta da contrapporre alle caratteristiche tecniche degli attaccanti del Napoli, è tra Fazio e Juan Jesus tra i centrali.

Sabato 3 Marzo 2018, Stadio San Paolo, ore 20.45

Probabili formazioni di Napoli-Roma

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Under, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco