Inter-Napoli, disposizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

In riferimento al match Inter-Napoli, in programma domenica 11 marzo per la 28esima giornata di Serie A (ore 20.45), l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha disposto le seguenti determinazioni:

– vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania, esclusivamente per il settore ospiti e solo se in possesso di tessera di fidelizzazione della S.S. Napoli

– incedibilità dei titoli di ingresso;

– implementazione del servizio di stewarding;

– rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

Fonte: sscnapoli.it