Strefezza a #30minuticonlevespe: “Il mio idolo è Mertens. Il mio sogno è giocare in Serie A con Juve, Milan o Napoli”

Strefezza, attaccante brasiliano della Juve Stabia, ha risposto alle domande dei tifosi gialloblù sulla pagina Facebook delle vespe

Gabriel Strefezza, attaccante brasiliano della Juve Stabia, è intervenuto a #30minuticonlevespe per rispondere alle domande dei tifosi in diretta video sulla pagina Facebook della società di Castellammare. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “L’esordio con la Spal in B? E’ stata un emozione molto grande la gara di esordio con l’Avellino, un’esperienza bellissima. In Brasile ho tutta la famiglia e iniziare la carriera lì è stato bellissimo. A Castellammare è un’ottima esperienza finora. In una squadra grande come la Juve Stabia e per me è un piacere con tifosi eccezionali peraltro che stanno molto vicini a noi giocatori. Il gol contro la Casertana al Menti è stata un’emozione incredibile e non la dimenticherò mai.

Grande partita domenica scorsa a Lecce, è stata veramente un’impresa da parte nostra. Stiamo lavorando forte in settimana con la testa giusta e domenica vogliamo vincere contro la Sicula Leonzio per dare continuità all’ottimo risultato di Lecce. Il mio idolo è Mertens, mi piace molto vederlo giocare. Il giocatore che conoscevo prima di venire in Italia era Pirlo.

Sono molto legato alla mia famiglia. Da piccolo – continua Strefezza – mi portavano sempre a vedere partite di calcio e qualche volta anche basket. Soprattutto mio nonno è un grandissimo appassionato di calcio. Siamo tutti tifosi del Corinthians. Rifarei la scelta di venire in Italia ma semmai riportando tutta la mia famiglia con me in Italia. Fra un poco mi verranno a trovare qui. Non sono come gli altri brasiliani, mi piace il samba ma non so ballarlo o comunque lo ballo molto poco.

In Brasile il calcio è tutto, si vive per il calcio. A Lecce abbiamo fatto una partita tutti al massimo delle nostre possibilità, negli spogliatoi abbiamo festeggiato alla grande. Mister Caserta dopo la partita parlava già della prossima gara contro la Sicula Leonzio. Il mio sogno nel cassetto è arrivare in Serie A con una squadra come Juve, Milan, Napoli e giocare la Champions League. Mi piace molto Castellammare, soprattutto il lungomare.

Non c’è un ruolo che preferisco, dove mi mette il mister Caserta, là gioco. Spero di arrivare ai playoff e di giocarci le nostre possibilità per arrivare in Serie B.

Fuori dal rettangolo di gioco sono un ragazzo tranquillo, sono simpatico, un ragazzo tranquillo e spero anche bello. I miei tre difetti sono quello di essere un pò basso, piccolino, e anche un pò timido. Il mio tempo libero lo passo a casa alla playstation con i miei compagni come Berardi. Il mio piatto preferito è la carbonara. Il mio numero preferito è il 7 ma ho preso il 21 come maglia. Il viaggio più entusiasmante fatto finora è stato quello a Dubai fatto due anni fa. La città brasiliana che mi piace di più è San Paolo, ma mi sono piaciute molto anche Ferrara e Castellammare. Sono molto religioso e ho il tatuaggio della Madonna oltre ad un altro tatuaggio con il nome di mia figlia Manuela e di mia mamma.

Avevo tre o quattro squadre che mi volevano, l’unica del sud era la Juve Stabia e il mio procuratore mi ha detto che era meglio giocare nel girone meridionale dove ci sono tanti giocatori giovani e ci sono più possibilità di mettersi in mostra. Inoltre sapevo che era una piazza importante con tifosi eccezionali che fanno sentire il loro calore. Mi piace più fare un gol che fare un assist. Speriamo – conclude Strefezza – sabato di fare la prima vittoria al Menti del 2018; speriamo di mettere la giusta cattiveria con la testa giusta per prendere l’intera posta in palio”.