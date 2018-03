Raiola: “Ho parlato di Balotelli col Napoli”

Mino Raiola, agente di Mario Balotelli, nel corso di un’intervista rilasciata alla trasmissione Rai “Calcio&Mercato” ha aperto al ritorno in Italia di Balotelli. Le sue dichiarazioni, riportate sulla versione online de Il Mattino, sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Mario è pronto a rientrare. È maturato ed è uno dei primi dieci attaccanti al mondo: e in Italia è il numero uno. Vale 100 milioni di euro, ma è a parametro zero ed è quindi un affare. Sto già trattando con molti club in Inghilterra e in Italia. Ho parlato con Juve, Roma, Napoli, Inter. Il Milan? No, lì no perché c’è Mirabelli e non posso parlare con lui, non sono al suo livello”

Si tratterebbe dell’ennesima suggestione legata a Mario Balotelli in chiave Napoli. L’attaccante, infatti, è stato già accostato in passato ai colori azzurri, ma l’operazione non si è mai concretizzata nonostante SuperMario abbia tante sempre dichiarato di gradire molto la piazza. D’altra parte Balotelli ha avuto anche una lunga relazione con la showgirl napoletana Raffaella Fico, con la quale ha avuto una bambina (Pia).

Fonte: sport.ilmattino.it