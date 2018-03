Marotta: “Se il Napoli vincerà lo scudetto non sarà per il bel gioco”

L’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, è intervenuto a Mediaset Premium sul tema della lotta scudetto tra Napoli e Juventus. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Il +4 del Napoli? Ora non guardiamo la classifica, i conti si faranno alla fine anche perchè c’è una gara con l’Atalanta che dobbiamo recuperare. Dobbiamo pensare alle prossime partite, poi vedremo. Il Napoli gioca meglio? Alla fine conta arrivare in fondo ed essere vincitori. Conta solo la vittoria finale. Giocar bene o giocar male è una cosa complementare, legata a fattori diversi. Se il Napoli vincerà lo scudetto gli stringeremo la mano perchè vorrà dire che l’avrà fatto meritatamente. Ma se il Napoli vincerà lo scudetto non sarà per il bel gioco, ma solo perché avrà ottenuto più punti di noi. Scontro diretto? Non sarà fondamentale. Sarà importante, ma da qua alla fine ci sono tante partite da affrontare e possono esserci tanti risultati inaspettati“.