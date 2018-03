Perinetti: “Perin andrà in una grande squadra, qualora se ne presentasse una per lui”

Perin ha un futuro in una grande squadra, qualora una di queste si presentasse per lui.

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, è stato intervistato su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare principalmente del futuro del portiere Mattia Perin. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“È ancora presto per parlare di mercato per Mattia Perin, noi speriamo di godercelo per anni perché è il nostro capitano e l’emblema della squadra. Chiaramente gli verrà data la possibilità di approdare in una grande squadra, nel caso in cui dovesse presentarsi. Proveremo a tenerlo, ma è un ragazzo che merita il meglio”.