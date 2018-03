Roma e Inter sommerse dai debiti. Senza Champions rischiano

La pubblicazione dei bilanci di Roma e Inter apre una nuova pagina critica dello stato finanziario del calcio italiano: senza Champions sarà crisi.

Dalla pubblicazione dei bilanci delle big del calcio italiano emergono due situazioni critiche: quelle dell’Inter e della Roma, curiosamente le due prossime avversarie in campionato, che vanta invece un bilancio sanissimo.

La situazione più pesante riguarda l’Inter: secondo l’analista de Il Sole 24 Ore Gianni Dragoni, la situazione economico-finanziaria del club nerazzurro è tale che difficilmente si spiega come gli organi di revisione della FIGC possano consentire alla società di iscriversi alla Serie A. L’Inter ha 637 milioni di Euro di debiti totali consolidati, di cui 208 verso banche e 221 verso soci finanziatori, a fronte di crediti per circa 165 milioni. La società si è poi rifinanziata emettendo bond sottoscritti da investitori istituzionali per circa 300 milioni di Euro. A fronte di un aumento del valore della produzione da 205 a 273 milioni di Euro, c’è stato anche un nuovo aumento – dopo la diminuzione delle scorse stagioni – dei costi del personale da 124 a 151 milioni di Euro.

Ma la cosa più pesante è l’aumento del negativo nel patrimonio netto consolidato arrivato a -83,41 milioni al 30 giugno 2017, con un peggioramento di quasi 29 milioni rispetto al 30 giugno 2016. L’unica notizia positiva, d’altra parte, è che nello scorso esercizio la perdita netta è stata di 24,6 milioni, inferiore ai 61,3 milioni del bilancio 2016.

La Roma ha invece chiuso con un bilancio in rosso di circa 40 milioni di Euro. Come si apprende dall’ANSA, il risultato economico del club al 31 dicembre 2017 registra un miglioramento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (la perdita al 31 dicembre 2016 era di 53,4 milioni di euro) principalmente per due fattori: la partecipazione alla Champions e la riduzione del costo del personale. Il CdA ha deliberato di fissare in 115 milioni di euro l’ammontare dell’aumento di capitale. Nella semestrale si sottolinea che febbraio si sono verificate le condizioni contrattuali previste per la trasformazione dell’acquisto da temporaneo in definitivo di Defrel e Schick e che si sono verificate le condizioni contrattuali per l’addio di Zukanovic, Doumbia, Mario Rui e Iturbe.

Insomma, entrambe le società stanno facendo il massimo per diminuire costantemente il rosso di bilancio che si portano dietro da molte stagioni, ma quanto fatto finora potrebbe non bastare a salvare “economicamente” i club se l’anno prossimo non dovessero arrivare gli introiti della Champions League. L’obiettivo stagionale delle due squadre appare davvero fondamentale per sistemare le cose, sia per l’Inter che per la Roma. Il rischio che la Lazio strappi a una delle due contendenti una delle quattro piazze è concreto, e potrebbe portare sull’orlo della crisi la squadra che rimanesse fuori dalla prossima massima competizione europea.