Grassia: “Rosetti e Rizzoli diano spiegazioni: qualcosa del VAR non sta funzionando”

Filippo Grassia, storico moviolista di Radio Rai, è intervenuto a Fuori Gara.

“Il Var ha corretto tanti errori, ma negli ultimi tempi qualcosa non sta funzionando. Mi chiedo: perché non sono stati concessi i rigori al Benevento, al Sassuolo e al Napoli? Perché il Var non è intervenuto? Sono tre evidenti sviste, tre fatti oggettivi per cui il Var deve intervenire. Rosetti e Rizzoli devono darci delle spiegazioni. Perché gli arbitri non obbediscono alle raccomandazioni dei loro capi? Qualcosa non funziona, come se ci fosse fermento nello spogliatoio di una squadra.

Nella prima parte di stagione la Juve s’è lamentata del Var, dunque la classifica attuale risponde a quello che è successo sul campo, tra errori rettificati e altri meno. Il Napoli gioca davvero un bel calcio, ha tutte le possibilità di vincere lo scudetto ma poteva farlo già due anni fa, quando a Torino si accontentò del pari e alla fine fu punito da Zaza”.