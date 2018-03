Corbo: “Chiederei a De Laurentiis perché non investe ancor di più nel Napoli”

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, è intervenuto a Fuori Gara, trasmissione in onda ogni giorno, dalle 13.30 alle 15, su Radio Punto Zero, condotta da Michele Sibilla e Fabio Tarantino. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“In una cena immaginaria con De Laurentiis, col quale ho un rapporto di grande stima e rispetto, vorrei dirgli: perché non investi ancora di più su questa squadra? Per farlo dovrebbe rinunciare alle telefonate con Chiavelli, amministratore con delega al pessimismo.

Il Napoli deve programmare il futuro con una valutazione tecnica di Sarri sul futuro di Reina, decidendo se proporgli un rinnovo oppure no. Dalla prospettiva della società, un giocatore deve essere valutato per il futuro, non per il presente. La Juve va presa d’esempio: ha già acquistato Szczesny nonostante avesse Buffon.

La Roma è una società contraddittoria, con un presidente americano e il bilancio in rosso. La squadra è condizionata dall’ambiente, ma resta un’ottima formazione con un buon allenatore. Var? I dirigenti arbitrali devono essere cacciati, non basta modificare le leggi”.