Ag. Hamsik: “È l’anno dei record, speriamo che arrivi l’obiettivo più importante”

Le parole dell’agente di Hamsik Martin Petras sulla gara contro la Roma e sui record del capitano azzurro.

Martin Petras, agente di Marek Hamsik, è stato intervistato oggi su Radio CRC per parlare dell’approccio della squadra alla gara contro la Roma e dei record del capitano azzurro che sta per scalare ormai anche le ultime classifiche della storia partenopea dopo aver superato Maradona per numero di reti con la maglia del Napoli. Queste le parole di Petras sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Con la Roma sarà una gara difficile ma da vincere, la Juve gioca prima ma non credo ci possa essere un condizionamento. Ormai i giocatori sono abituati, c’è un tira e molla con una o l’altra che vince e l’altra che deve rispondere. La Roma ha un allenatore bravo, sa preparare le partite, ma se il Napoli gioca come sa in questa stagione ce n’è per pochi.

Il motivo c’è sempre per segnare, ma Marek mette i record all’ultimo posto, tutto arriverà di conseguenza. Era tranquillo anche quando il goal non arrivava, mi diceva che prima o poi sarebbe arrivato, anche se tutti ne parlavano e non è mai facile. Questo evidentemente è l’anno dei record (Hamsik raggiungerà Bruscolotti per presenze ed è a -3 goal da Vojak, ndr), speriamo però di raggiungere l’obiettivo più grande…”