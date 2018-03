Di Francesco potrebbe puntare su Defrel in Napoli-Roma

Eusebio Di Francesco potrebbe schierare a sorpresa Defrel sulla sinistra nel tridente con Dzeko e Under in Napoli-Roma.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del quotidiano romano Il Tempo, “Di Francesco non si è fatto scrupoli a mandare in panchina Dzeko in una partita di prestigio come Roma-Milan, non ha esitato a spedire in tribuna El Shaarawy a Kharkiv e potrebbe presentarsi a Napoli con un’altra sorpresa: il francese ex Sassuolo Defrel può sostituire Perotti”.

Stando a Il Tempo, Defrel è stato schierato ieri nella partitella accanto a Dzeko: il francese non gioca titolare da oltre un mese ma il Napoli rappresenta una delle sue vittime preferite (3 gol in 5 precedenti) e potrebbe avere una possibilità anche in considerazione dello scarso rendimento degli altri attaccanti giallorossi, con eccezione di Cengiz Under che è vicino alla conferma sulla fascia destra.