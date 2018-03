Zielinski: “Il sogno non è lontano, possiamo fare meglio di Cagliari. Hamsik è il mio modello”

Le parole di Piotr Zielinski, intervistato su Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia di Napoli-Roma.

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è stato intervistato oggi pomeriggio su Radio Kiss Kiss Napoli nel consueto appuntamento del giovedì con uno dei calciatori azzurri. Queste le sue parole raccolte e sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Sono cresciuto, ma tutti sanno che posso fare ancor di più. De Bruyne? Stiamo parlando di un campione, da tre anni è uno dei migliori del suo ruolo. Mi fa piacere questo paragone, ma ad oggi è molto più forte di me. Non devo cercare lontano per un modello cui ispirarmi. A Napoli abbiamo Hamsik, vorrei diventare come lui, lo guardo ogni giorno in allenamento. Ho le potenzialità per diventare un campione, spero accada a breve, ma devo pensare solo a lavorare. Bisogna migliorare ancora alcune cose, se diventerò più cattivo ben venga. Io cerco di migliorarmi ogni giorno.

A Cagliari abbiamo stravinto con una squadra che in casa fa bene. Contro il Cagliari non è facile giocare, è una squadra molto fisica, ma noi abbiamo stravinto mostrando le nostre armi e il nostro calcio. Il gol di Hamsik dimostra che siamo una squadra forte, con tanta qualità. Il fatto che tocchino la palla in undici su quell’azione la dice lunga. Possiamo fare ancora meglio: a Cagliari ci sono stati 10 minuti di disattenzione in cui ci hanno messo in difficoltà, quindi sì. Non è la prima volta che dimostriamo di giocare così bene.

Sentiamo di non essere lontani dal sogno. Per noi le prossime gare devono essere 12 finali, dobbiamo cercare di vincerle tutte. Pensiamo solo a noi stessi. Se giochiamo come sappiamo vinciamo, e se vinciamo tutte le partite saremo sicuramente primi alla fine, non ci saranno problemi e il sogno diventerà realtà. Festeggerò il mio compleanno (il 20 Maggio) allo stadio dopo la partita col Crotone. Il sogno è festeggiarlo con tutta la città. Spero che tutto lo stadio canti insieme a noi Un giorno all’improvviso”.

Mi aspetto una Roma ferita, dopo due sconfitte consecutive è così. Verranno qui per vincere, ma se giochiamo come sappiamo vinciamo, anche se la Roma è sempre la Roma. Sappiamo tutti che la Roma è un’ottima squadra, Sarri ci ha detto di pensare solo a questa partita perché loro vengono da due k.o. e vorranno riscattarsi. Noi dovremo mostrare il nostro solito calcio e vincere.

Arek Milik sta bene, speriamo che a breve sia a disposizione di Sarri perché ci darà una grande mano. Ha il gol nel dna, sarebbe per noi un valore aggiunto. Avremo più tempo per preparare le gare, saremo più freschi. Non mi sento spesso con Szczesny, ci scriviamo tanto. Sicuramente parleremo a marzo, quando ci saranno gli impegni con le nazionali. Lo scudetto per noi è un sogno”.