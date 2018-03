Del Genio: “La miglior difesa è un retaggio culturale. Reina può ancora restare”

Le parole di Paolo Del Genio su due argomenti di attualità: il bel gioco contrapposto alla miglior difesa, e la possibile partenza di Reina.

Paolo Del Genio, giornalista, ha risposto ad alcune domande nel corso della trasmissione televisiva Tutto il Napoli minuto per minuto, in onda su Telecaprisport dalle 20 ogni lunedì e mercoledì. La redazione di NapoliSoccer.NET ha sintetizzato il suo pensiero su due argomenti di stringente attualità per i colori azzurri.

“Il calcio sta cambiando, dobbiamo andare verso quello spagnolo che vince tantissimo in Europa tra Champions ed Europa League. In Italia non arrivano più risultati, dobbiamo auspicare un cambiamento di questa statistica che in Europa non ha valore. L’Italia deve uscire da questo retaggio culturale che giocare in modo furbo sia meglio che regalare spettacolo. È un ragionamento che ci ha portato a perdere terreno dagli altri campionati, a far fatica e a non qualificarsi neanche ai Mondiali.

Su Reina ho una contro-notizia: non è fatta col Milan. C’è chiaramente la volontà del club rossonero di prenderlo, ma potrebbe alla fine essere l’arma per portare Reina ad ottenere la sua richiesta di prolungamento in azzurro. Potrebbe essere il giro anche per una conferma. C’è chi ha certezze, ma in questo momento non è assolutamente certo che sarà il portiere del Milan perché non è escluso l’accordo col Napoli“.