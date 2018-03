Benevento: possibile pañolada di protesta contro la classe arbitrale

Annunciata possibile protesta dei tifosi del Benevento contro l’arbitraggio di Pairetto nella gara contro l’Inter.

Il Benevento affronta il Verona allo stadio Vigorito domenica alle ore 15:00. I sanniti con l’acqua alla gola hanno la necessità di battere i gialloblu di Pecchia per tenere viva la speranza del miracolo salvezza. I giallorossi hanno bisogno del sempre caloroso pubblico campano. Ci saranno prezzi scontati per questo scontro salvezza al fine di richiamare allo stadio il maggior numero di persone possibili.

È possibile che la tifoseria sannita organizzi per domenica una pañolada, uno sventolìo di fazzoletti bianchi, classica del campionato spagnolo, per protestare contro l’arbitraggio di Pairetto a Milano e più in generale per il trattamento ricevuto dalla classe arbitrale in questa stagione.