Chiriches, Hysaj e Milik i dubbi di Sarri per Napoli-Roma

Sarri con tre dubbi per le convocazioni di Napoli-Roma: Hysaj deve recuperare completamente, ma l’attesa vera è per Milik.

Il Napoli si appresta ad affrontare la Roma in campionato con tre dubbi per Maurizio Sarri: uno riguarda la formazione titolare ed è legato alle condizioni di Hysaj. Il terzino albanese è uscito malconcio dalla gara contro il Cagliari e potrebbe lasciare il posto da titolare sulla fascia destra a Maggio. Filtra però ottimismo sul recupero del numero 23 azzurro oggi da Castel Volturno: già ieri il problema non sembrava nulla di grave, starà tutto alla capacità del giocatore di affrontare senza problemi gli allenamenti fino a domattina.

L’altro dubbio in difesa riguarda le condizioni di Chiriches: il rumeno si è fermato per una distrazione muscolare prima della sfida interna contro la Lazio, ma non c’è alcuna intenzione di affrettare il suo rientro viste le ottime prove di Tonelli contro i biancocelesti e a Lipsia. Molto più probabile un rientro tra i convocati del centrale nella sfida della settimana prossima contro l’Inter.

La vera attesa è però legata al ritorno di Arek Milik: già due settimane fa si prospettava il suo ritorno tra i convocati per la gara contro la Roma. Sta al giocatore sciogliere le ultime riserve sul suo impiego dopo il via libera dello staff medico e la “benedizione” di Sarri che ha affermato di averlo visto bene in allenamento anche sul terreno scivoloso. L’attaccante polacco sarebbe accolto dal pubblico del San Paolo con un caloroso bentornato: tutti i sostenitori azzurri aspettano con trepidazione il suo rientro. Si spera che quella con la Roma sia la partita giusta.