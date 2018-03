Mirabelli glissa sul pre-accordo con Reina ricordando che il Napoli andrebbe avvisato prima dell’inizio delle trattative.

Il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato del possibile ingaggio di Pepe Reina da parte del club rossonero, che potrebbe assicurarsi il portiere spagnolo a parametro zero a fine stagione. I segnali dei giorni scorsi inducono a pensare che l’accordo tra l’entourage dello spagnolo e la società milanese possa essere già stato trovato, ma Mirabelli ha preferito ricordare che c’è un iter da seguire – così come fatto dal Napoli per Ciciretti, ad esempio – in vista del possibile tesseramento dell’estremo difensore azzurro. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

«Se Reina ci interessa? Noi guardiamo il mercato a tutto tondo. Nel momento in cui vorremo parlare con il portiere azzurro, avviseremo il Napoli e parleremo con lui. Per l’estate pensiamo solo a mettere insieme dei tasselli importanti per la squadra».