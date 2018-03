Designazioni: l’arbitro Massa per Napoli-Roma, Lazio-Juventus a Banti

L’arbitro di Napoli-Roma sarà Davide Massa, con Fabbri, arbitro di Juve-Atalanta di Coppa Italia, al VAR. Banti per Lazio-Juventus.

Napoli-Roma sarà diretta dall’arbitro Davide Massa di Imperia. Il fischietto centrale sarà coadiuvato dagli assistenti signori Meli e Tegoni e dal quarto uomo Pairetto. Al VAR ci sarà Fabbri, protagonista nella semifinale di Coppa Italia Juventus-Atalanta, al suo fianco il signor Ranghetti nel ruolo di AVAR.

Singolare la decisione del designatore Rizzoli, in una giornata piena di match molto importanti dal punto di vista dell’alta classifica, di mandare Orsato al VAR nel derby Milan-Inter e Rocchi ad arbitrare l’altro derby di giornata, il delicato SPAL-Bologna. La stracittadina milanese sarà diretta da Di Bello, mentre per Lazio-Juventus ci sarà il livornese Banti in campo con Irrati al VAR.

Il quarto match di alta classifica, Atalanta-Sampdoria, sarà arbitrato da Tagliavento con Chiffi al VAR, mentre per Benevento-Hellas Verona, altro scontro diretto per la salvezza, sono stati designati Valeri come arbitro centrale e Mariani al VAR. La giornata ricopre quindi uno snodo fondamentale nel destino di molte squadre.

Di seguito il comunicato con cui si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la ottava giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2017/18 in programma domenica 4 marzo alle ore 15.00.

ATALANTA – SAMPDORIA

TAGLIAVENTO

DI IORIO – TOLFO

IV: DI PAOLO

VAR: CHIFFI

AVAR: PICCININI

BENEVENTO – H. VERONA

VALERI

DI FIORE – MONDIN

IV: MARTINELLI

VAR: MARIANI

AVAR: POSADO

CHIEVO – SASSUOLO

GUIDA

CARBONE – DI VUOLO

IV: ILLUZZI

VAR: PINZANI

AVAR: MANGANELLI

GENOA – CAGLIARI h.12.30

PASQUA

PRENNA – ZAPPATORE

IV: MANGANIELLO

VAR: MARESCA

AVAR: SERRA

LAZIO – JUVENTUS Sabato 03/03 h.18.00

BANTI

COSTANZO – VUOTO

IV: DAMATO

VAR: IRRATI

AVAR: PERETTI

MILAN – INTER h.20.45

DI BELLO

GIALLATINI – DOBOSZ

IV: DOVERI

VAR: ORSATO

AVAR: SCHENONE

NAPOLI – ROMA Sabato 03/03 h.20.45

MASSA

MELI – TEGONI

IV: PAIRETTO

VAR: FABBRI

AVAR: RANGHETTI

SPAL – BOLOGNA Sabato 03/03 h.15.00

ROCCHI

DI LIBERATORE – TONOLINI

IV: ABISSO

VAR: GIACOMELLI

AVAR: PASSERI

TORINO – CROTONE

GAVILLUCCI

DE MEO – FIORITO

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CRISPO

UDINESE – FIORENTINA

LA PENNA

MARRAZZO – LA ROCCA

IV: ROS

VAR: CALVARESE

AVAR: AURELIANO