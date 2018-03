Probabili formazioni di Benevento- Hellas Verona. I leader delle due squadre, Sandro e Romulo, non saranno della partita.

Benevento e Verona si affrontano allo stadio Vigorito domenica 4 marzo alle ore 15:00. Entrambe le squadre sono in una delicata situazione di classifica. Gialloblu e sanniti si trovano rispettivamente al penultimo e ultimo posto e sono obbligati a vincere per provare a rincorrere la salvezza. Gli uomini di Pecchia hanno conquistato 19 punti, hanno realizzato 24 gol e subito 51 reti. Benevento fanalino di coda con 10 punti, 18 gol fatti, 60 subiti. Vincere sarebbe determinante per entrambe le compagini, un eventuale pareggio non sarebbe realmente utile a nessuno, pur muovendo parzialmente la classifica.

Benevento

Sanniti in grandi difficoltà di formazione. De Zerbi deve far fronte ad assenze determinanti: Sandro è fermo ai box, a Milano, nella sfida con l’Inter ha rimediato un infortunio al muscolo soleo della gamba destra. Viola è stato espulso contro i nerazzurri e non sarà della partita. Il tecnico dovrebbe proporre, come sempre nelle ultime partite, il 4-3-3. Ci potrebbero essere novità in attacco: Parigini dovrebbe partire dal primo minuto e formare, con Guilherme e Brignola, un attacco di piccoli.

Verona

Pecchia, così come De Zerbi, deve far fronte ad assenze importanti. Romulo, leader del gruppo, è squalificato. Petkovic e Kean dovrebbero essere i titolari del reparto offensivo, Verde agirà alle loro spalle, pronto a sfruttare, con la sua velocità, eventuali contropiedi offerti dai campani. Matos agirà largo a destra e sostituirà l’italo-brasiliano Romulo. Distrazione al polpaccio per Valoti, recuperato Buchel.

Le probabili formazioni

Benevento (4-3-3): Puggioni; Letizia, Djimsiti, Costa, Tosca; Cataldi, Del Pinto, Djuricic; Brignola, Guilherme, Parigini. All: De Zerbi.

Verona (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Vukovic, Caracciolo, Fares; Matos, Calvani, Buchel, Verde; Petkovic, Kean. All: Pecchia.