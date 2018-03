Le presenze di Mario Rui portano al riscatto obbligatorio: il terzino è ufficialmente del Napoli a titolo definitivo.

Mario Rui è ufficialmente diventato un giocatore del Napoli a titolo definitivo: l’annuncio è stato dato in queste ore dalla Roma che ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale nel quale rende noto che si sono verificate le condizioni contrattuali (presenze, ndr) per la conversione della cessione temporanea in cessione definitiva. Di seguito l’estratto del comunicato della Roma in cui si parla dell’operazione.

“Per il calciatore Silva Duarte (Mario Rui), è stato definito un contratto di cessione a titolo temporaneo, con obbligo di conversione a titolo definitivo, avvenuto nel corso del semestre a seguito del verificarsi delle sottostanti condizioni contrattuali. Tali operazioni si aggiungono alle cessioni a titolo definitivo definite nel mese di giugno 2017, relative ai calciatori Salah, Rudiger, Paredes, Frattesi e Marchizza”.

Foto: SSC Napoli