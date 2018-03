Ag. Jorginho: “Ormai è leader in campo, c’è una gerarchia per i rigori”

Le parole del procuratore di Jorginho, Joao Santos, sul ruolo del suo assistito nel gruppo azzurro.

Joao Santos, procuratore di Jorginho, è stato intervistato nelle scorse ore su Radio Kiss Kiss Napoli, parlando dello stato di forma del suo assistito e sul suo ruolo nel Napoli, sia in campo che nelle gerarchie sui calci di rigore. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Jorginho è felice di giocare a calcio qui, gioca ormai da tantissimi anni a calcio, è quasi un veterano. Qui è contentissimo, è da anni che è al Napoli. Questa è un’annata particolare, è molto concentrato sul campionato.

Credo che giocherebbe in qualsiasi squadra europea. Ormai ha 26 anni, non più 22, è un uomo, un padre di famiglia. È diventato leader anche in campo e questa è una fortuna per il Napoli. Rigori? C’è una gerarchia, tutti sanno quando tirerà Insigne, Mertens o lui. Ora la testa è alla Roma, speriamo che gli azzurri facciano bene”.