Coppa Italia: la finale sarà Juventus-Milan

Definita la finale di Coppa Italia dopo le semifinali di ieri: Juventus e Milan si contenderanno il trofeo.

La finale della Coppa Italia edizione 2017/18 sarà Juventus-Milan: è questo il verdetto delle semifinali di ritorno giocate ieri. Vi abbiamo raccontato di Juventus-Atalanta, mentre in serata allo Stadio Olimpico di Roma il Milan si è imposto sulla Lazio soltanto ai calci di rigore, dopo il secondo 0-0 maturato nei 90′ regolamentari e nei tempi supplementari dopo quello dell’andata. Curioso che a tirare il rigore decisivo per i rossoneri sia stato il tifoso laziale in maglia rossonera Romagnoli. Il Milan vince 4-5 ai calci di rigore (con due errori per parte, ndr) e si guadagna così la finale contro i bianconeri.