Gli azzurrini ospitano il Bologna a Sant’Antimo: occasione per gli azzurrini di rientrare in zona play-off.

Il Napoli Primavera si appresta ad ospitare il Bologna nella 22a giornata del Campionato Primavera 1 dopo la bella vittoria esterna per 2-3 contro la Juventus. Per gli uomini di Beoni la partita rappresenta l’occasione giusta per tentare di riavvicinarsi ancora di più alla zona playoff: la classifica dice che il Bologna è una squadra di livello leggermente inferiore al Napoli, che se dovesse confermare attenzione e rendimento ottenuti nell’ultimo periodo potrebbe raggiungere la terza vittoria consecutiva e quota 30 in classifica.

Il Bologna nell’ultimo turno del Campionato Primavera non è sceso in campo, la gara contro la Lazio non si è disputata a causa delle neve e le due compagini scenderanno in campo il 7 aprile per recuperare questa partita. Nell’ultima gara che il Bologna ha giocato, ha perso a Verona contro il Chievo per 3-0 (Leris e doppietta di Vignato), i felsinei sono in serie negativa da due turni e nel 2018 non hanno mai vinto: l’ultimo successo risale al 25/11/2017, quando il Bologna si impose per 4-0 sul Genoa, grazie alle reti di Cozzari, Valencia, Pattarello e Djibril su rigore.

In classifica il Bologna è quattordicesimo, con 16 punti, frutto di 3 vittorie, 7 pari e 10 sconfitte e l’andamento in trasferta è molto negativo: lontano dalle mura amiche ha ottenuto solo 1 vittoria, 5 pari e 5 sconfitte. Come detto il Bologna è quattordicesimo ed è a pari punti con la Sampdoria, ma è avanti in classifica rispetto ai liguri per differenza reti. Se il campionato si dovesse concludere oggi, la Sampdoria sarebbe retrocessa direttamente come la Lazio, mentre il Bologna andrebbe a disputare i paly-out salvezza contro il Sassuolo che lo precede in classifica.

Il Bologna è allenato da Emanuele Troise, ex calciatore azzurro di ruolo difensore che ha vestito la maglia partenopea dal 1998 al 2003, ed è coadiuvato da Diego Perez (vice allenatore) e Gianluca Pagliuca (preparatore dei portieri). Il capitano è Brignani, difensore centrale classe ’98, mente il bomber è Okwonkwo, giocatore che ha segnato 5 gol e che nel mercato di Gennaio è andato al Brescia per fare già esperienza in Serie B.

Troise dovrebbe schierare la sua squadra con il 3-4-1-2 e l’11 titolare dovrebbe essere composto da Ravaglia in porta, difesa a 3 con Pellaci (centro-destra), Brignani (centrale) e Busi (centro-sinistro). A centrocampo Cozzari (tornante destro), Michael e Mazza (al centro) e Frabotta (tornante sinistro). In attacco Valencia si muoverà dietro le punte Pattarello e Mutton.

Per quanto riguarda il Napoli, gli azzurrini saranno gasati per le recenti vittorie, mentre siamo certi che il tecnico non avrà gradito la gestione da parte della sua squadra degli ultimi minuti contro la Juventus, in cui i Beoni boys si sono rilassati troppo e hanno subito 2 gol dai bianconeri, facendoli rientrare in partita. Attualmente gli azzurri sono decimi in classifica a – 5 dalla zona play-off, mentre hanno 7 punti di vantaggio dalla zona play-out.

Per questa gara Beoni recupererà Delly di rientro dalla squalifica, ma dovrà fare a meno di Basit, fermato per un turno dal giudice sportivo. Per quanto riguarda la formazione, l’11 titolare dovrebbe essere composto da Schaeper in porta, difesa a 4 con Schiavi (a destra) Zanoli e Senese al centro e infine Scarf a sinistra. A centrocampo Otranto dovrebbe essere affiancato da Vecchione (favorito su Micillo e Acunzo, il quale dovrebbe essere convocato come fuori quota solo se Leandrinho non dovesse essere recuperato). In attacco Mezzoni giocherà a destra, Gaetano al centro e Zerbin a sinistra. Per quanto riguarda il ruolo di punta, in queste ultime gare Palmieri è diventato un punto di riferimento per tutti e la sua leadership potrebbe essere scalzata solo da Leandrinho, qualora l’asso brasiliano dovesse recuperare. Per questo motivo il rientrante Raffaele Russo partirà dalla panchina.