Francesco Moriero spiega il motivo del suo addio alla Sambendettese.

ESCLUSIVA NAPOLISOCCER.NET – Francesco Moriero, ex calciatore tra le altre di Napoli, Cagliari e Roma, ci ha rilasciato un’intervista in esclusiva in cui ha parlato dello stato di forma del Napoli, primo in classifica da inizio campionato. Con Moriero abbiamo anche parlato della fine della sua avventura alla Sambenedettese e della gara Napoli-Roma. Di seguito l’intervista completa.

Cosa ha lasciato Cagliari-Napoli in eredità alla squadra azzurra?

“Lascia una vittoria importante, vincere a Cagliari non era facile. Il Napoli ha dimostrato di essere in piena forma fisica e mentale, dando un segnale importante e forte al campionato. Quando gli azzurri stanno bene e ritrovano i propri giocatori sono devastanti, hanno un attacco pazzesco e quando il Napoli gira – sostiene Moriero a NapoliSoccer.NET – per nessuna squadra è facile giocarci contro. Il Napoli è ritornato ad essere il Napoli, si è ripreso dal piccolo momento di crisi, e questa vittoria prepara ancora di più mentalmente la squadra azzurra contro la Roma“.

Quanto può essere importante a livello psicologico avere quattro punti di vantaggio sulla Juve, nonostante i bianconeri abbiano una gara in meno?

“Non bisogna guardare e pensare alla classifica e al +4 attuale, il Napoli deve pensare a giocare e dare sempre il massimo. Andare a più quattro, nella settimana in cui la Juve ha giocato la Coppa Italia e sabato gioca contro la Lazio, può essere importante. La Juventus – continua Moriero a NapoliSoccer.NET – avrà un dispendio di energie importante e il Napoli deve approfittare di questo”.

In questo momento quanto è importante Allan per il Napoli?

“È un giocatore importante e fondamentale. Sarri fa un gioco di squadra, tutti sono nel pieno del gioco, e lui è uno che fa la differenza”.

Napoli-Roma, che gara dobbiamo aspettarci?

“È una gara aperta, il Napoli ha l’entusiasmo per la vittoria contro il Cagliari, ha la possibilità di allungare sulla Juve ma non è il caso di sottovalutare la Roma. Nonostante la squadra stia passando un periodo negativo, che in una stagione ci sta, resta comunque una squadra temibile. Sono certo che i giocatori scenderanno in campo concentrati – afferma Moriero a NapoliSoccer.NET – vorranno mettere in difficoltà il Napoli, il quale è la squadra più in forma del campionato”.

Come mai si è conclusa la sua esperienza alla Sambendettese?

“Negli ultimi anni non si riesce mai a finire un certo tipo di lavoro, perché due sconfitte di fila pregiudicano quanto fatto in estate e durante il resto della stagione, prima dell’esonero. A inizio stagione mi avevano chiesto di migliorare la posizione dell’anno scorso, ho perso due partite e hanno deciso di cambiare allenatore. Purtroppo in questo momento – conclude Moriero a NapoliSoccer.NET – chi paga è sempre l’allenatore”.