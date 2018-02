La Juve batte l’Atalanta 1-0 con un rigore molto dubbio segnato da Pjanic e va in finale di Coppa Italia

La Juve batte l’Atalanta 1-0 con un rigore segnato da Pjanic e vola in finale di Coppa Italia dove affronterà la vincente di Lazio-Milan

La Juve batte l’Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e vola in finale. Dopo lo 0-1 subito in casa dall’Atalanta nella gara d’andata, agli orobici serviva un’impresa per superare l’ostacolo Juve ed approdare in finale. E l’impresa stava anche riuscendo alla truppa di Gasperini che, dopo un ottimo primo tempo, a metà ripresa rischiava addirittura di passare in vantaggio. Infatti in un’azione di rimessa dell’Atalanta, Papu Gomez si trovava tutto solo sulla trequarti con Buffon unico ostacolo da superare. L’attaccante argentino con un pallonetto molto arcuato superava il portiere della Juve e della nazionale, ma la palla andava a sbattere molto beffardamente sul palo alla sinistra della porta difesa da Buffon.

Pochi minuti dopo l’episodio che segna la partita e determina la vittoria dei bianconeri: su di un cross dalla destra dell’attacco bianconero, Douglas Costa si sbraccia con un difensore orobico e l’arbitro Fabbri, senza neanche ricorrere al VAR in quella che sta diventando sempre di più una moda pericolosa e nauseante degli arbitri italiani, decreta un rigore molto dubbio per non dire inesistente. Sul dischetto va Pjanic che non ha difficoltà a segnare per l’1-0 definitivo che proietta la Juventus in finale di coppa Italia dove affronterà la vincente dell’altra semifinale Lazio-Milan.