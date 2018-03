SKY – Piccolo fastidio per Hysaj ma nulla di preoccupante

Come evidenziato da Francesco Modugno di Sky Sport intervenuto nella trasmissione radiofonica Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, il difensore albanese Elseid Hysaj del Napoli avrebbe accusato un piccolo fastidio muscolare durante l’allenamento pomeridiano a Castel Volturno. Tuttavia si tratterebbe di nulla di preoccupante e comunque di un qualcosa che non pregiudicherebbe l’impiego di Hysaj nell’anticipo di sabato sera contro la Roma. Non dovrebbe essere quindi alcunché di grave per il terzino azzurro ma in ogni caso si cercherà di capire la sua reazione alle fatiche dei prossimi allenamenti.