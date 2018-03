Squalificato per 4 mesi Antonio Ottaiano, agente dei fratelli Insigne

Antonio Ottaiano, agente di Lorenzo e Roberto Insigne, sarebbe stato squalificato per 4 mesi. Lo riporta la versione online della Gazzetta dello Sport che sottolinea come il provvedimento potrebbe avere importanti risvolti in chiave calciomercato per entrambi i calciatori di proprietà del Napoli. La commissione procuratori sportivi della FIGC ha, infatti, squalificato per 4 mesi Antonio Ottaiano, agente di Lorenzo e Roberto Insigne. Una sentenza emanata in merito alla vicenda riguardante il deposito della procura dell’attaccante in forza al Parma. La firma di Roberto Insigne, infatti, è stata ritenuta invalida: la commissioni procuratori della FIGC ha accertato come la firma del numero 20 gialloblù sul contratto di rappresentanza depositato in data 12 giugno non corrispondesse alla reale firma, bensì si trattasse di una contraffazione. Dopo questo provvedimento la sensazione è che il futuro professionale di Roberto Insigne, ma anche quello del più celebre fratello Lorenzo possa dirigersi verso altre figure professionali di rappresentanza. Tira aria di revoca della procura. E vedremo di conseguenza quali sviluppi avrà questa cosa in chiave mercato.

Fonte: gazzamercato.it