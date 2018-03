Papa Francesco a Benevento: spostata la gara col Cagliari

Provvedimento di inversione di orari e date per Benevento-Cagliari e Udinese-Sassuolo: Papa Francesco sarà a Pietrelcina.

Benevento-Cagliari, prevista per sabato 17 marzo alle ore 18, è stata ufficialmente spostata al 18 Marzo, sempre alle ore 18, per la concomitante visita di Papa Francesco nel capoluogo sannita per per il Centenario dell’apparizione delle stimmate di San Pio da Pietrelcina.

In previsione della grande portata dell’evento in termini di ordine pubblico, è stata disposta l’inversione degli orari con Udinese-Sassuolo, prevista quindi ora al sabato. E se da un lato la scelta pare ovvia e saggia, dall’altra potrebbe inasprire le polemiche per il mancato provvedimento per Cagliari-Napoli, la cui trasferta è stata vietata ai tifosi azzurri per la concomitante visita in città del presidente della Repubblica Mattarella.

Questo il comunicato ufficiale del commissario della Federcalcio Malagò: “Il Commissario Giovanni Malagò, preso atto della richiesta formulata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di posticipare la disputa della gara Benevento-Cagliari, in programma sabato 17 marzo 2018 alle ore 18.00, al fine di favorire l’adozione di adeguate misure di ordine pubblico in occasione di un concomitante evento religioso con grande richiamo di pubblico nella provincia di Benevento”.