Botta e risposta tra Comune e SSC Napoli sulle trasferte. Formisano: “Mai invitati alla riunione”

L’head of operations del Napoli Formisano risponde all’accusa di assenza della SSC Napoli dal tavolo sui divieti di trasferta ai tifosi partenopei.

Altra puntata della polemica nata per la mancata trasferta dei tifosi partenopei a Cagliari: dopo le novità emerse dalla riunione in Comune di ieri e gli striscioni di stamattina che attaccavano il CASMS e la SSC Napoli, il responsabile operazioni della società partenopea Alessandro Formisano ha informato, in un’intervista in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, che nessun invito alla riunione di ieri è pervenuto al club.

L’assessore allo Sport Ciro Borriello, anch’egli intervenuto ai microfoni dell’emittente radiofonica locale, ha spiegato come il Comune voglia provare a intraprendere un percorso istituzionale per garantire ai sostenitori azzurri la presenza negli stadi d’Italia. Di seguito le parole di Borriello e di Formisano sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

Borriello: “È un’ingiustizia non mandare i tifosi del Napoli in giro per l’Italia a seguire la propria squadra, è un peccato ridurre uno degli spettacoli più belli a dei confini ristretti. Le tifoserie sono maturate molto negli ultimi anni, quella azzurra ha tanta voglia di sostenere la squadra senza creare nessun tipo di problema. Si sta valutando un percorso istituzionale per provare a risolvere questo problema, facendo un percorso con le società e i tifosi”.

Formisano: “L’osservatorio per le trasferte, al Comune se lo sono costruiti da soli. Vorrei innanzitutto chiedere a chi hanno spedito l’invito, visto che la SSC Napoli non ha ricevuto alcuna mail né fax. In situazioni come queste si alza il telefono e ci si confronta, visto che non è accaduto forse non c’era la reale volontà di un incontro. La trasferta di Cagliari è stata vietata, non per motivi di discriminazione territoriale, ma per motivazioni inattaccabili di ordine pubblico. In questo contesto non avrebbe avuto senso un intervento del Napoli.

I tifosi sappiano che il club azzurro lavora ogni giorno per permettere ai tifosi di viaggiare in trasferta, è stato fatto e si fa l’impossibile per far sì che possano essere al fianco della squadra. Lavoriamo nelle sedi opportune e qualificate per far sì che i nostri sostenitori ci seguano sempre, ricordo il lavoro immenso che fu fatto ad agosto per permettere la trasferta di Verona”.