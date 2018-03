Taglialatela: “Questo Napoli è molto vicino a quello di Maradona”

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni raccolte da NapoliSoccer.NET: “Il terzo gol del Napoli è sembrato molto a quando in allenamento si prova l’11 contro 0, il Cagliari è rimasto travolto.

Questo Napoli fa giocate che avevo visto fare solo a quello di Maradona, non dico che sia più forte di quello, ma credetemi manca davvero poco.

Quando i ragazzi di Sarri scendono in campo con cattiveria e giocano in velocità non c’è nulla da fare per nessuno”.