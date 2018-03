Mazzola: “Spero che il Napoli vinca lo scudetto. Sarri mi piace molto”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Sandro Mazzola. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Spero che il Napoli vinca lo scudetto, mi piace molto e quest’anno potrebbe finalmente vincere la squadra che gioca di gran lunga meglio di tutte le altre. Non so chi sia più bravo tra Allegrie Sarri perché allenano calciatori diversi, ma posso dire che Sarri mi piace molto. Il Napoli non deve pensare di aver già vinto, deve giocare partita per partita e l’allenatore certamente inculcherà questa mentalità alla squadra.

Nazionale italiana? E’ giusto ripartire da chi c’era che può essere da esempio”.