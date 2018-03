Graziani: “E’ bellissimo veder giocare il Napoli perché ogni azione è un quadro d’autore”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Ciccio Graziani. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “E’ bellissimo veder giocare il Napoli perché ogni azione è un quadro d’autore. E’ migliorato molto nella fase difensiva e veder giocare in Napoli è come sentire un’orchestra perfetta dove tutti suonano all’unisono. Questa squadra merita di esser in vetta e meriterebbe di vincere il campionato.

Il Napoli ha 4 partite difficilissime sulla carta: domenica con la Roma che nonostante sia inferiore agli azzurri è una squadra scorbutica, le due sfide di Milano contro Milan e Inter e poi la sfida con la Juventus. Se la squadra bianconera andrà avanti in Champions avrà un calendario più difficile, ma il Napoli non deve fare calcoli e non mi pare li faccia perché è diventata squadra matura”.