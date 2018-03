Perillo: “Il Napoli deve vincere a Torino con la Juve dove non ci è mai riuscito”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Antonello Perillo. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Al momento non immagino incidenti di percorso per il Napoli per cui la differenza la squadra azzurra dovrà farla nello stadio della Juventus, dove non ha mai vinto. Ogni partita può essere decisiva perché a questo punto della stagione Napoli e Juve stanno andando a mille all’ora e la speranza è che la Juve possa mollare qualcosa visto anche l’impegno in Champions League.

Napoli-Roma non sarà una partita facile, ma gli azzurri sono avvantaggiati per il gioco che esprimono e per la brillantezza che vivono.

Il progetto che il Napoli sta portando avanti è vincente e sono solito sollecitare De Laurentiis anche in sede di mercato, ma poi vediamo la Roma che spende fior fior di soldi per Schick e Defrel e ci rendiamo conto della bontà del progetto azzurro”.