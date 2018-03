Venerato: “Il Napoli cerca 3 portieri, Leno scelto come titolare”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Ciro Venerato. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “L’Ajax non c’entra nulla con ciò che ha detto Sarri: l’allenatore azzurro si riferiva all’Olanda e non ad un singolo club. L’Olanda è arrivata due volte seconda ed è stata celebrata per il suo calcio e il Napoli non ha raggiunto la popolarità dell’Olanda, ma sta dimostrando che di questa squadra se ne parla non solo nel territorio italiano e se ne parlerà anche in futuro. Il Napoli, dopo il Barcellona di Guardiola, è una delle cose più belle che il calcio europeo abbia prodotto e non è solo la mia opinione.

Tra Reina e il Milan mi sembra tutto definito, vanno aspettati solo i tempi tecnici per poterlo annunciare. Il Napoli ha scelto a luglio di non andare avanti con Reina per cui ciò che farà il calciatore al club azzurro interessa poco o nulla anche perché lavora per il prossimo numero uno. Si parla di professionisti e Reina darà l’anima per il Napoli fino alla fine della stagione, ma che le strade si separino al termine della stessa lo si sapeva.

Oltre a Reina, anche Sepe andrà via e Rafael è in scadenza per cui il Napoli prenderà 3 portieri. E sul titolare il club azzurro sta lavorando in maniera importante su Leno infatti qualche giorno fa Giuntoli ha avuto un colloquio con Uli Ferber, il suo agente”.