San Paolo verso il pienone per Napoli-Roma. Già venduti quasi 30mila biglietti

Napoli-Roma verso il pienone. Venduti circa 30mila biglietti, e mancano “solo” sei gare interne alla fine.

Sono molto confortanti i dati di vendita dei biglietti per Napoli-Roma di sabato sera: si va verso il pienone con già quasi 30mila tagliandi staccati (28mila secondo i giornali di oggi). Dal sito listicket è già esaurita la disponibilità per la Curva B Superiore mentre la Curva A Inferiore è chiusa per i noti motivi di sicurezza. C’è ancora alta disponibilità per tutti gli altri settori: i prezzi per la gara evidentemente non inducono i tifosi alla ressa per l’acquisto.

Non mancano poi tantissime gare al termine del campionato: saranno sei gli impegni interni degli azzurri da qui alla fine della stagione, nella speranza che all’ultima contro il Crotone ci sia qualcosa da festeggiare. Non è quindi impossibile immaginare un San Paolo sempre pieno da qui al 20 maggio.