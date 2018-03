Ancora proteste per i divieti di trasferta. Il Comune apre un Osservatorio

Non si placano le proteste per i divieti di trasferta ai tifosi del Napoli residenti in Campania. Il Comune gioca la carta dell’istituzione di un Osservatorio.

Sono ancora forti le proteste in città per il divieto di trasferta imposto ai tifosi del Napoli nella partita in Sardegna contro il Cagliari. Dopo gli striscioni della settimana scorsa, ne sono comparsi altri stamattina in alcuni punti significativi del capoluogo partenopeo, come Castel Dell’Ovo e Maschio Angioino, recanti la scritta: “Il Casms nega libertà alla nostra città. Nemmeno una parola da parte della società”.

Ricordiamo che il divieto per Cagliari-Napoli è stato frutto di una decisione sorta nell’impossibilità di garantire l’idoneo servizio d’ordine per la concomitante visita del Presidente della Repubblica Mattarella nel giorno della partita. Una scelta che ha “infranto” la reciprocità, criterio finora utilizzato, rispetto alla gara d’andata per la quale la trasferta dei tifosi sardi fu consentita. E che ha dimostrato come, nonostante i proclami per l’abolizione della Tessera del Tifoso, ci sia ancora molta approssimazione nella comunicazione tra le istituzioni per garantire diritti e sicurezza a tutti e in ugual misura.

Proprio sull’onda di quanto accaduto, il presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli Carmine Sgambati ha presieduto ieri una riunione con l’assessore Ciro Borriello e una rappresentanza di tifosi: erano assenti la rappresentante del CASMS, che ha declinato l’invito, e la SSC Napoli, che allo stesso non ha risposto (ed ecco spiegato il contenuto degli striscioni di oggi, ndr). Come riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, durante la commissione è stata proposta l’istituzione di un “Osservatorio del Consiglio comunale di Napoli contro le discriminazioni territoriali nei confronti dei tifosi del Napoli”.

L’iniziativa ha raccolto un’accoglienza positiva da parte di tutte le forze politiche presenti, ed è difficile immaginare qualcosa di diverso in periodo di piena campagna elettorale. Oltre a una serie di episodi che da inizio anno portano in contraddizione la volontà del governo di rendere meno stringenti le regole in tema di ordine pubblico rispetto al calcio, nell’incontro si sono sottolineati sopratutto il peso della prassi dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive che non rende pubbliche le proprie decisioni in tempo utile per permettere ai tifosi di presentare ricorso in via amministrativa, e la sistematica esclusione di una componente dei tifosi dall’istituzione nazionale per la sicurezza negli eventi sportivi.