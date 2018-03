Carli: “Bastano cinque minuti per convincere Sarri, purché possa far crescere ancora il Napoli”

Le parole dell’ex ds dell’Empoli Carli sugli aspetti che influiranno sul possibile rinnovo di Sarri col Napoli.

L’ex direttore sportivo dell’Empoli Marcello Carli è stato intervistato nelle scorse ore su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dello stato di forma della squadra partenopea, di quello del suo ex giocatore Mario Rui, e delle trattative tra il Napoli e Sarri per il rinnovo del tecnico. Particolarmente significative le sue parole proprio su questo aspetto: di seguito la sintesi dell’intervista realizzata dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

«Mario Rui ha una grande qualità tecnica, ma stando fermo a causa dell’infortunio ha pagato dazio. Era arrivato come alternativa a quello che per me è il terzino sinistro più forte d’Europa e si è ritrovato improvvisamente titolare. Ci ha messo tempo, ma ha dimostrato la sua forza con grande personalità.

Inutile stare a ragionare: il Napoli sta facendo un percorso straordinario e senza di lui ci sarebbero 17 punti tra prima e seconda in classifica, il campionato sarebbe già finito. Bisogna lasciare questa squadra libera, che è straordinaria e va goduta. Il problema sarà quando il mister deciderà di andar via, sarà davvero dura proseguire su questi livelli.

Quando Sarri arrivò a Napoli aveva ancora due anni di contratto con l’Empoli, cercai di convincerlo a restare e lui mi disse a quattr’occhi: “So che non posso far più crescere questa squadra”, e decise di accettare una nuova avventura. Se lui crede di poter far crescere ancora il Napoli, per convincerlo a restare ci vorranno solo cinque minuti a prescindere dei soldi, che per lui non faranno la differenza nella decisione finale. In caso contrario, se avrà considerato esaurito il suo lavoro, sarà difficile fargli cambiare idea».