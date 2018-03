Nainggolan allontana la cessione: “Mi vedo a Roma anche in futuro”

Le parole di Radja Nainggolan nella settimana che porta a Napoli-Roma di campionato.

Radja Nainggolan è stato intervistato dal sito belga Sportmagazine.knack.be per parlare del suo rapporto con Roma dopo le voci di cessione delle ultime sessioni di mercato, e del fatto che il centrocampista potrebbe non essere tra i convocati del Belgio per il Mondiale di Russia 2018. Un passaggio anche su Totti nella sintesi elaborata dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

«Sarei potuto andare al Chelsea ma anche in altre squadre. Cambiare a 28 anni, con un altro stile di vita, non fa per me. Se i soldi fossero stati le mie motivazioni avrei cambiato parecchi club ma il mio obiettivo è di vivere bene e a Roma ho tutto e tutto si combina bene. I tifosi mi supportano, ho sempre dato tanto in campo e questo mi ha portato a essere rispettato. Da calciatore, è una delle migliori cose si possano ottenere. Ora come ora, mi vedo a vivere a Roma anche in futuro.

Totti è ancora nello spogliatoio, ho un buon rapporto con lui. Siamo simili. Dice quello che pensa, così come me. Quando sono venuto qui, lui era ancora un dio a Roma ma credo di avergli fatto subito una buona impressione. Non si prende sul serio, così come me.

Per quello che ho fatto in questi anni, meriterei di andare in Russia. Mi schiererei tra i due di centrocampo del 3-4-2-1. Ho saltato la precedente edizione della Coppa del Mondo e ci terrei a esserci quest’anno. Non ho mai avuto problemi con nessun compagno, forse dovrei avere un rapporto migliore con il CT ma non ho avuto problemi nemmeno con lui. A volte bisogna accettare delle scelte che non si condividono ma mi manca l’esperienza di un mondiale e sarei molto dispiaciuto se non dovessi andare».