Totti: “Per lo Scudetto dico Napoli: giusto vinca un’altra ogni vent’anni”

Le parole di Francesco Totti nella settimana che porta a Napoli-Roma di campionato.

Francesco Totti ha rilasciato un’intervista pubblicata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport online: l’ex capitano giallorosso si è soffermato sopratutto sugli aspetti riguardanti lo scarso momento di forma del club capitolino. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

«Speravo tutte queste difficoltà non ci fossero ma ci rialzeremo faremo un grande finale di stagione. Nell’arco di una stagione gli alti e bassi possono esserci e a Roma queste situazioni spuntano all’improvviso, quando meno te lo aspetti. Il problema del gol sparirà, basta restare uniti, coesi e avere un unico obiettivo. Le voci di crisi non ci interessano: società, squadra e allenatore sono uniti.

Crediamo in Di Francesco, la società gli è vicina in tutto e per tutto e lo sosterremo fino alla fine. Lui è un punto fermo, cercherà di risollevare questa squadra, dopo il piccolo passo falso in Champions e una sconfitta brutta col Milan: non è così critica, ma cercheremo di cambiare rotta.

Pallotta arrabbiato? Monchi è andato da lui per parlare di altro, non di Di Francesco per il quale nutriamo tutti grande fiducia. Se devo tifare tra Napoli e Juve dico Napoli perché sennò la Juve è monotona. Ogni vent’anni è giusto che vinca un altro».