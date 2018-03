Scende l’uso del VAR e aumentano gli errori: sono già 10 nel girone di ritorno

Il crollo nell’utilizzo del VAR porta al riemergere degli errori importanti da parte degli arbitri: sono già 10 i casi nel girone di ritorno.

Tutti hanno notato, dall’inizio del girone del ritorno, e ancora più nello specifico dai quarti di finale di Coppa Italia, una inversione di tendenza da parte degli arbitri nell’utilizzo del VAR. La sensazione diffusa è che siano state ascoltate le richieste di chi parlava di un gioco troppo spezzettato e di un utilizzo troppo frequente dell’aiuto tecnologico da parte dei fischietti italiani. Non ci sono ancora i numeri ufficiali dell’AIA come quelli pubblicati nei mesi scorsi, ma un primo studio viene in soccorso di chi sostiene che il passo indietro stia facendo del male al calcio italiano.

L’ex arbitro Pieri, moviolista de “La giostra del Goal”, trasmissione in onda su Rai International, ha raccolto tutti gli errori evidenti degli arbitri in questo girone di ritorno, confrontando i numeri con quelli del girone d’andata. Lo studio, reso noto da Pieri in un’intervista all’ANSA e rilanciato da un articolo di oggi de Il Messaggero, mostra dati impietosi: sono già 10 gli errori evidenti e “pesanti” degli arbitri nelle prime sette giornate di ritorno rispetto ai due commessi nelle stesse giornate del girone d’andata.

L’elenco è presto fatto, nelle parole di Pieri: “dal fallo di mano di Bernardeschi in Cagliari-Juventus (1/a giornata), all’errore marchiano dell’addetto Var che fa annullare una rete regolare al Crotone all’86’ della gara casalinga con il Cagliari (3/a giornata), al gol di mano di Cutrone in Milan-Lazio (3/a giornata), ma in quel caso mi sento di assolvere il Var Rocchi perché l’errore è stato della tecnologia ovvero le immagini non sono pervenute, al mancato rigore concesso alla Spal in Cagliari-Spal (4/a giornata), al gol annullato all’Udinese contro il Torino per il fuorigioco di Maxi Lopez e al rigore negato all’Inter per fallo su Eder in Inter-Bologna (entrambe alla 5/a giornata). Ben quattro gli errori della Var nell’ultima giornata: la mancata espulsione di Gagliardini per il fallo Sandro in Inter-Benevento, il rigore di Ranocchia su Cataldi sempre in Inter-Benevento, il rigore non fischiato in diretta ma assegnato dopo aver rivisto le immagini («on field review» ) in favore dei biancocelesti in Sassuolo-Lazio. Ed ultimo il rigore negato sullo 0-0 al Napoli contro il Cagliari per la trattenuta evidente di Lykogiannis su Mertens”.

Insomma, quella che era una sensazione viene ormai messa fuori dal campo dell’ipotesi per venire sempre più forte nell’area delle certezze: gli arbitri hanno diminuito il ricorso al VAR e stanno sbagliando di più. Dopo un girone d’andata in cui il ricorso al VAR aveva fatto pensare a un campionato “quanto più regolare possibile”, ora la decisione – implicita o esplicita, e da chi guidata non è dato sapere – di riassegnare maggiore centralità alle decisioni dell’arbitro centrale e un “interventismo” minore da parte dei VAR sta riportando la Serie A al “solito copione”. Quello di un campionato pesantemente condizionato dagli errori arbitrali, indipendentemente dal punto di vista e dai colori che si sceglie di sostenere: i numeri e i fatti attualmente non possono essere smentiti.