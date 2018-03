Il Corriere dello Sport dedica il titolo principale in prima pagina al Napoli ed al suo meraviglioso modo di andare in rete, specificando come nell’azione del gol di Hamsik a Cagliari il pallone è stato toccato da tutti gli 11 calciatori in campo, effettuati 19 passaggi e l’azione è durata 50 secondi. Per questo secondo il quotidiano è un: “FantaNapoli“.