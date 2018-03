Moriero: “Il Napoli è la squadra che gioca il più bel calcio d’Italia e forse anche d’Europa”

Francesco Moriero, ex calciatore di Napoli e Roma, è intervenuto a RMC Sport per parlare proprio della sfida tra le sue due ex squadre.

Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Il Napoli è cresciuto molto negli ultimi due anni, adesso vuole imporre il proprio gioco su ogni campo e vincere 5-0 a Cagliari in quel modo non è facile per nessuno. Ieri ha dato la dimostrazione di non voler assolutamente mollare la presa sullo scudetto.

Sabato mi aspetto una bellissima partita tra Napoli e Roma, perchè gli azzurri è pieno di entusiasmo, mentre la Roma vuole rialzarsi dopo la sconfitta subita col Milan e può comunque mettere in difficoltà gli avversari.

La differenza tra le due squadre sta nel modo di giocare, i giallorossi sono più lineari e si affidano ai solisti, mentre il Napoli gioca di squadra e con fraseggi, restando corto e stretto. Quella azzurra è una squadra collaudata che gioca il più bel calcio d’Italia e forse anche d’Europa.

Mario Rui sta crescendo di partita in partita e sicuramente quella di Cagliari è stata la sua migliore prestazione. Quando tutto il gruppo gira anche il singolo si esalta”.